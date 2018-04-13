T24 LogoT24 Logo
Spor

Golf Turu'nun ilk gün müsabakaları tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT(Antalya), (DHA) TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı ayağının ilk gün müsabakaları sonunda Ali Altuntaş 67 (-5) gross skorla, kadınlar kategorisinde ise Tuğçe Erden 79 (+7

13 Nisan 2018 20:29

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya\'da düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 6\'ncı ayağının ilk gün müsabakaları sonunda Ali Altuntaş 67 (-5) gross skorla, kadınlar kategorisinde ise Tuğçe Erden 79 (+7) gross skorla lider oldu.
Manavgat\'ta gerçekleştirilen müsabakanın birinci raundunda erkekler kategorisinde Ali Altuntaş 67 (-5) gross skorla birinci, ferdi lisanslı Hakan Yamaç 71 (-1) gross skorla ikinci, Natinaol AGGA\'dan Taner Yamaç 72 (par) gross skorla üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü\'nden Tuğçe Erden 79 (+7) gross skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi\'nden Begüm Yılmaz 81 (+9) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü\'nden Serra Evrengil 82 (+10) gross skorla üçüncü oldu.
Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu\'nun 6. Ayak mücadelesinde Serik BGA, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, National BGK, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 27 sporcu mücadele ediyor.
6\'ncı ayak ikinci gün müsabakaları yarın yapılacak.

FOTOĞRAFLI

　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇMANAVGATAntalya DHA TÜRKİYE Golf Federasyonu TGFAntalyaTürkiye Golf TuruAli AltuntaşTuğçe ErdenManavgatHakan YamaçNatinaol AGGA Taner YamaçKadınlarKlassis Golf Kulübü Tuğçe ErdenGençler Golf Akademisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24