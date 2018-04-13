Golf Turu'nun ilk gün müsabakaları tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT(Antalya), (DHA)



TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya\'da düzenlenen Türkiye Golf Turu\'nun 6\'ncı ayağının ilk gün müsabakaları sonunda Ali Altuntaş 67 (-5) gross skorla, kadınlar kategorisinde ise Tuğçe Erden 79 (+7) gross skorla lider oldu.

Manavgat\'ta gerçekleştirilen müsabakanın birinci raundunda erkekler kategorisinde Ali Altuntaş 67 (-5) gross skorla birinci, ferdi lisanslı Hakan Yamaç 71 (-1) gross skorla ikinci, Natinaol AGGA\'dan Taner Yamaç 72 (par) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü\'nden Tuğçe Erden 79 (+7) gross skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi\'nden Begüm Yılmaz 81 (+9) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü\'nden Serra Evrengil 82 (+10) gross skorla üçüncü oldu.

Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu\'nun 6. Ayak mücadelesinde Serik BGA, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, National BGK, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 27 sporcu mücadele ediyor.

6\'ncı ayak ikinci gün müsabakaları yarın yapılacak.

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