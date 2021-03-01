Golf topunu aramaya gitti, yapay gölde ölü bulundu

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ABD'nin Florida eyaletinde bir golf oyuncusun kaybettiği topunu ararken golf kulübünün yapay gölünde boğulduğuna inanılıyor.
Polis açıklamasına göre Hermilo Jazmines, East Lake Woodlands Kulübü'nde bir arkadaşıyla golf oynuyordu.
Yapılan açıklamada saat sabah 7.37'de Jazmines'in vurduğu topu aramaya gittiği ve sonra golf sopasının suyun yakınlarında bulunduğu belirtildi. Jazmines'in bedeni yapay gölün içinde ölü halde bulundu.
Polis, kanıtların Jazmines'in topunu ararken yapay göle düşerek boğularak öldüğünü gösterdiğini ifade etti.