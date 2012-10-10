Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu muhabire kafa attı!

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye’nin ilk profesyonel golf turnuvasının ilk gününde tartıştığı Cihan Haber Ajansı muhabiri Cihat Ünal'a kafa attı. Muhabir Ünal Ağaoğlu'ndan şikâyetçi oldu.

Tiger Woods ile Charl Scwartzel arasındaki mücadelede kapsamında ilk delikteki başlangıç vuruşunun yapılmasından hemen önce, güvenlik görevlileri ile gazeteciler arasında görüntü alınacak alan konusunda tartışma yaşandı. Bu sırada alana gelen Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cihan Haber Ajansı muhabiri Cihat Ünal ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ağaoğlu, Ünal'a kafa attı. Aldığı darbe nedeniyle gözlüğü kırılan ve Ağaoğlu'nun korumaları tarafından alandan uzaklaştırılmaya çalışılan Ünal'ın yaşananlara tepki göstermesi üzerine Ağaoğlu, Ünal'a tekrar müdahale etmek istedi. Ağaoğlu'nu basın mensupları ve güvenlik görevlileri engelledi. Ünal, daha sonra polis merkezine giderek Ağaoğlu'ndan şikayetçi oldu. Öte yandan, ünlü golfçuların mücadele ettiği turnuvadaki güvenlik önlemleri de dikkati çekti. İzleyicilerin ve basın mensuplarının x-ray cihazlarından geçirilerek ve üst araması yapılarak alındığı alanda, çok sayıda güvenlik görevlisi bulunuyor.

Ağaoğlu: Dünyaya rezil oldum

TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Israrla güvenli emniyet şeridinin önünde durup görüntü alınmamasını söyledik. Üç uyarıya rağmen ısrarla orada görüntü almaya devam edince, doğal olarak güvenlik müdahale etti. Tabii ki hoş olmadı. Messi penaltı atışı yaparken altı pasa girip fotoğraf çekme şansı var mı? Yok. Dolayısıyla Tiger Woods o vuruşu yaparken, seyirci nasıl sükunetle izliyorsa, basın mensupları da aynı sükunetle izlemesi gerekiyor. Dünyaya rezil olacaktık, böyle bir olay oldu Türkiye’ye ben rezil oldum” dedi.

Ağaoğlu, “Özellikle Rory Mcllroy topa vuruş yaparken, topun çıkış yönünde fotoğraf çekildi. Aynı zamanda oyuncu topa vurmadan deklanşöre basılmaması konusunda defalarca arkadaşlar uyarılmıştı. Çünkü golf konsantrasyon sporu. Topa vurulmadan görüntü alınması, deklanşöre basılması sakıncalı. Ayrıca topun gidiş hattı üzerinde yani emniyetli duruş yerinde bulunmanın da hayati tehlikesi bulunuyor. Golf topunun sopanın ağzından çıkış sürati 150-180 kilometre saattir. Allah korusun, insanın her hangi bir yerine gelmesi durumunda hayati tehlikesi yaşayabilir. Daha önce golf topunun kafasına gelmesi nedeniyle beyin kanaması geçiren 3 seyirci oldu. İki ay önce Rory Mcllroy'un topu 100 metreden bir seyircinin kafasına çarpmıştı ve seyirci beyin kanaması geçirmişti” diye konuştu.

Bugün Tiger Woods’un birinci çukurda yaptığı vuruşu 18 defa tekrarladığını hatırlatan Ağaoğlu, “Israrla güvenli emniyet şeridinin önünde durup görüntü alınmamasını söyledik. Üç uyarıya rağmen ısrarla orada görüntü almaya devam edince doğal olarak güvenlik müdahale etti. En basit örneği, Messi penaltı atışı yaparken altı pasa girip fotoğraf çekme şansı var mı? Yok. Dolayısıyla Tiger Woods o vuruşu yaparken seyirci nasıl sükunetle izliyorsa, basın mensupları da aynı sükunetle izlemesi gerekiyor. Naklen yayın mikrofonu 1-1,5 metrede yanımızdaydı. Bu mikrofonunda sesi nasıl emdiğini biliyoruz. Ama arkadaş ısrarla bağırarak, ‘Siz kim oluyorsunuz, beni ne ittiriyorsun’', biz de, ‘sakin ol şeridin arkasında kal ve kurallara uy’ dedik. Herhalde beni de tanımıyor ve iki üç defa ısrarla bana ‘Siz kim oluyorsunuz, sen kim oluyorsun’ diye bağırdı. Bu sırada da arada itiş kakış oldu. Tabii ki hoş olmadı. Ama Tiger Woods'un sopasından çıkan top bir insanın başına, omzuna gelerek hayati tehlike yaşasa biz Dünya'ya rezil olacaktık, böyle bir olay oldu Türkiye’ye ben rezil oldum” ifadesini kullandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden Ağaoğlu'na kınama

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden (TSYD) yapılan açıklamada, Antalya’da devam etmekte olan ve Türkiye’nin bugüne kadar aldığı en prestijli turnuva olarak gösterilen Dünya Golf Şampiyonası sırasında Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun CHA Muhabiri Cihat Ünal’a yapmış olduğu darbın affedilemez olduğunu belirtildi.

TSYD'den yapılan açıklama şöyle:

“TSYD mensupları kendilerine tahsis edilen spor alanlarında harfiyen kuralları yerine getirmeye ne kadar özen gösteriyorsa bu konuda da meslektaşlarımıza gösterilecek nezaket o derece hassas ve duyarlı olmalıdır.

CHA muhabirinin edinilen bilgiye göre çeşitli defalar Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından basın mensuplarının kendilerine gösterilen yeri ihlal etmeme uyarısına rağmen hiç gereği yokken sözlü tartışma başlamıştır. Golf Federasyonu Başkanı bu sözlü tartışmanın devamında yukarıda sözü edilen eylemi gerçekleştirmiştir. TSYD bugüne kadar başkanlık görevi sırasında en küçük bir olaya dahi adı karışmamış Golf Federasyon başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun bu durumuna anlam verememiş hatta hayrete düşmüştür. Ağaoğlu’nun en kısa zamanda meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz. TSYD bundan önce olduğu gibi spor alanlarında görev yapan emekçilere yapılan her türlü davranışın karşısındaki dik duruşunu sergileyecektir.

TSYD Yönetim Kurulu”