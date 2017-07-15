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Gölette kaybolan çocuğun cesedi 3 gün sonra bulundu

Serinlemek için suya giren 13 yaşındaki Yiğit'in cesedine ulaşıldı

15 Temmuz 2017 16:43

Tokat'ta balık tutmaya gittiği gölette serinlemek için suya giren ve 3 gündür aranan 13 yaşındaki Mert Yiğit’in cesedi bulundu. 

Olay 3 gün önce merkeze bağlı Güryıldız Beldesi'nde oldu. Beldede oturan 30 yaşındaki Şuayip Güney ve Mert Yiğit birlikte Yeşilırmak’ın eski kanal yatağında oluşan gölette balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Şuayip Güney motosikletine benzin almak için 3 kilometre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonuna gitti. Benzin aldıktan sonra balık tuttukları yere dönen Güney, su kenarında Yiğit'in elbiselerini gördü. Bir süre balık tuttukları alanda Mert’i arayan Güney durumu arkadaşlarına bildirdi. Jandarma ve Tokat İl Acil Afet Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri suya girdiği tahmin edilen Mert Yiğit'i kanal yatağında 2 gün boyunca aradı. Ancak Mert Yiğit’te ulaşılamadı.


Kayıp çocuğu arama çalışmalarına 3’üncü gününde de devam etti. Sabah saatlerinde Tokat AFAD ekipleri ile birlikte Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri gölette arama başlattı.

Jandarma Arama Kurtarma timleri kıyıda ayakkabısının bulunduğu yerden 20 metre ileride yaptıkları aramada çocuğun cesedine ulaştı. Çevredeki vatandaşları uzaklaştıran Jandarma ekipleri Mert Yiğit’in cesedini göletten çıkardı. Talihsiz çocuğun cesedi Güryılıdız Belediyesine ait cenaze arasına konularak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçükyıldız Mahalle Muhtarı Ahmet Kırmaz, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin 1 saatlik çalışma sonrasında Mert Yiğit’in cesedine ulaşıldığını söyledi.
 

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