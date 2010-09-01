-GÖLETTE KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU YOZGAT (A.A) - 01.09.2010 - Yozgat'ta zorunlu hallerde şebekeye suyunun verildiği Kirazlı-1 göletine dün serinlemek üzere giren 4 çocuktan, suda kaybolan 2'sinin cesedi bulundu. Yozgat Belediyesinin şebeke suyunun azalması durumunda takviye olarak kullandığı Kirazlı-1 göletine dün serinlemek üzere bellerine plastik bidon bağlayıp suya giren 4 çocuktan, suda kaybolan 2 çocuğun cesedine gece ulaşıldı. İhbar üzerine akşam iftar vaktinde olay yerine gelen polis, sivil savunma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede yaptıkları aramada kaybolduğu ileri sürülen 2 çocuğun izine rastlayamadı. Bunun üzerine çocukların ailelerine haber verildi. Çocukların eve dönmemesi üzerine diğer 2 çocuğun ifadesi alındı. Çocuklar, Abdulkerim Sağdıç (12) ve Mehmet Uçar'ın (12) sudan çıkamadıklarını, arkadaşlarını kurtarmak için çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını anlattı. Bunun üzerine Ankara'da profesyonel dalgıçlar talep edilerek, gece Yozgat'a gelmesi sağlandı. Saat 03.00 sularında gölet suyuna giren dalgıçlar yaptıkları aramada 2 çocuğun cesedine ulaştı. Cesetler, Yozgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.