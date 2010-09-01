T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÖLETTE KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU YOZGAT (A.A)

01 Eylül 2010 11:39

-GÖLETTE KAYBOLAN 2 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU YOZGAT (A.A) - 01.09.2010 - Yozgat'ta zorunlu hallerde şebekeye suyunun verildiği Kirazlı-1 göletine dün serinlemek üzere giren 4 çocuktan, suda kaybolan 2'sinin cesedi bulundu. Yozgat Belediyesinin şebeke suyunun azalması durumunda takviye olarak kullandığı Kirazlı-1 göletine dün serinlemek üzere bellerine plastik bidon bağlayıp suya giren 4 çocuktan, suda kaybolan 2 çocuğun cesedine gece ulaşıldı. İhbar üzerine akşam iftar vaktinde olay yerine gelen polis, sivil savunma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede yaptıkları aramada kaybolduğu ileri sürülen 2 çocuğun izine rastlayamadı. Bunun üzerine çocukların ailelerine haber verildi.  Çocukların eve dönmemesi üzerine diğer 2 çocuğun ifadesi alındı. Çocuklar, Abdulkerim Sağdıç (12) ve Mehmet Uçar'ın (12) sudan çıkamadıklarını, arkadaşlarını kurtarmak için çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını anlattı. Bunun üzerine Ankara'da profesyonel dalgıçlar talep edilerek, gece Yozgat'a gelmesi sağlandı. Saat 03.00 sularında gölet suyuna giren dalgıçlar yaptıkları aramada 2 çocuğun cesedine ulaştı. Cesetler, Yozgat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24