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Gölet faciasının yaşandığı yol taşla kapatıldı!

Sivas'ta önceki gece baraj altında kaldığı için kullanılmayan ve uyarı levhası bulunmayan eski yoldan ilerleyen otomobilin gölete girmesi sonucu, aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti

21 Mayıs 2015 22:42

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, hiçbir uyarı olmayan yolda seyreden otomobilin gölete uçması sonucu aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği yerde, gölete giden yol taşlarla ve yere konulan levhalarla araç trafiğine kapatıldı.

Facianın ardından olayın olduğu yerde toplanan bir grup köylü, bölgede uyarı levhası olmadığını, yolun trafiğe kapatılmamış olması nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirterek yetkililere tepki gösterdi. Bölgede İl Özel İdare Müdürlüğü’nün yol yapım çalışması nedeni ile grup yolunu ulaşıma kapattığı, ancak köylülerin araziye gitmek için açıp kullandığı iddia edildi.

5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından İl Özel İdare Müdürlüğü görevlileri, göletin yan tarafındaki yapımı süren yolun girişini toprak yığını ve taşlarla kapatarak, yere de yol çalışması uyarı levhası koydu. Ancak kazanın olduğu gölete giden yolun girişinin ise yine açık bırakıldığı görüldü.

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