Gölet çukurunda mahsur kalan tilkiyi kurtarma operasyonu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, inşaat çalışması devam eden Dipsizgöl Göleti\'ne düşen ve aç kaldığı için telef olmak üzere olan tilkiyi, belediyeye ait sahipsiz hayvan bakım ve tedavi merkezi çalışanları kurtardı. Bitkin düşen tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İnegöl’ün Dipsizgöl Mahallesi\'nde yapımı devam eden gölet inşaatına incelemelerde bulunmak üzere giden BUSKİ ekipleri, gölen içersine düşen ve çıkamayan bir tilkinin çırpınışını görünce İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne bilgi verdi. Bir süre sonra Dipsizgöl Mahallesi\'ne gelen ekipler yolun dik ve patika olması nedeniyle araçlarını bırakıp yaklaşık bir kilometre yürüdükten sonra inşaat alanına ulaştı. İp ile gölete inen görevliler el ele tutuşarak gölette bulunan ve açlıktan telef olmak üzere olan tilkiyi kurtarmayı başardı. Burada veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan tilki daha sonra doğaya salıverildi.



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