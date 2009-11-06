Goldstone raporuna destek tasarısına onay

BM Genel Kurulu, İsrail ve Hamas'ı Gazze savaşı sırasında savaş suçu işlediğini belirten ve bu suçlarla ilgili soruşturma açılmasını isteyen Goldstone raporunu destekleyen karar tasarısını kabul etti.



192 üyeli genel kurulda, ülke temsilcilerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Filistin ve Arap ülkeleri tarafından genel kurula sunulan karar tasarısı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 114 ülkenin oylarıyla kabul edildi.



Oylamada, aralarında ABD ve İsrail'in bulunduğu 18 ülke "hayır" oyu kullanırken, 44 ülke de çekimser kaldı.



Kararda BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'dan, Goldstone raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sunması, İsrail ile Hamas'tan ise raporda da istendiği biçimde savaş suçu işlendiklerine dair iddialarla ilgili kendi iç soruşturmalarını 3 ay içinde açmaları isteniyor.



BM Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi kararlarının tersine uluslararası hukukta bağlayıcılık taşımıyor, ancak tavsiye niteliğindeki bu kararlar uluslararası toplumun görüşünü yansıtması açısından önem taşıyor.

