Goldstone raporu tekrar'dan BM'de

Geçtiğimiz günlerde BM Güvenlik Konseyi'nde tartışılması beklenen ancak tartışılmayan Goldstone Raporu sonrası baskılar nedeniyle Abbas Hükümeti'nden farklı açıklamalar gelmeye başladı. Hükümet yetkilileri BM'yi suçlarken, Filistin yönetiminin adeta çark etmesinin sebebinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a içeriden çok ciddi eleştiriler gelmesi olduğu söyleniyor.



BBC'nin haberine göre BM Güvenlik Konseyi, Orta Doğu konulu olağan oturumunu Libya'nın talebi üzerine öne aldı. Kararda Filistinlilerin tavır değişikliğinin rol oynadığı belirtiliyor.



Güney Afrikalı eski bir yargıç olan Richard Goldstone başkanlığında bir heyetin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi için hazırladığı raporda, Aralık ve Ocak ayındaki çatışmalarda hem İsrail hem de Filistinli militanların savaş suçu işlediği savunulmuştu.



Libya bu raporun BM Güvenlik Konseyi'nde acil olarak tartışılmasını istemiş, ABD ise bu girişimi engellemeye çalışmıştı.



BM İnsan Hakları Konseyi de geçen haftaki toplatısında Filistin liderliğinin istememesi nedeniyle raporun tartışılacağı oturumu ertelemişti.



Bu erteleme yüzünden konu konseyde 2010 Martı'na kadar gündeme alınamayacak.



Filistin yönetiminin raporu gündeme aldırmak istememesinin ardında, ABD ve İsrail'in yoğun baskıları olduğu söyleniyordu.



Bu iddialara göre ABD, savaş suçu suçlamalarının barış sürecini kesintiye uğratabileceği uyarısında bulunmuş.



Abbas'a tepki



Ancak Filistin lideri Mahmud Abbas'ın bu tutumu nedeniyle içeride büyük tepkiyle karşılaşmasının ardından, Filistinli yetkililerden farklı mesajlar gelmeye başladı.



Filistinli yetkililer, Goldstone raporunun Güvenlik Konseyi gündemine gelmesi için Libya'nın çabalarını sonuna kadar desteklediklerini belirttiler.



Filistin yönetiminin önde gelen isimlerinden Yaser Abid Rabbo, İnsan Hakları Konseyi'nin erteleme kararını hata olarak niteledi.



Abbas ise bu kararın nasıl alındığıyla ilgili soruşturma açtı.



Bunun üzerine BM Güvenlik Konseyi de, Orta Doğu konulu oturumunu raporu görüşmek üzere öne aldı. Toplantı 14 Ekim'de yapılacak.



Richard Goldstone'un raporunda İsrail orantısız güç kullanmak ve sivillere kasten zarar vermekle suçlanmıştı.



Hamas ise İsrailli sivillere yaptığı roket saldırıları yüzünden suçlanmıştı.



ABD geçmişte benzer durumlarda veto yetkisini kullanarak raporların Güvenlik Konseyi'nde benimsenmesini engellemişti.



İsrail: Arap-İsrail sorunu önümüzdeki yıllarda çözülmez



Bu arada İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Arap - İsrail sorununun önümüzdeki yıllarda çözüleceğine inanmadığını dile getirdi.



Lieberman ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell'a, "Bazı sorunlar vardır ki kapsamlı bir çözüm bulunamasa da, insanlar o sorunla birlikte yaşamaya alışır." mesajını verdiğini söyledi.



Mitchell ise İsrail'deki temaslarına başlamadan önce yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistinliler arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasına çalışacağını belirtti.