Goldman Sachs'tan Türkiye'ye, yerel tahvillerinde "Ağırlığı azalt" tavsiyesi

Goldman Sachs analistleri Türkiye yerel para cinsi tahvillerinde jeopolitik belirsizlik ve "zorlu" makro dinamikler nedeniyle "Ağırlığı azalt" tavsiyesinde bulundu.
Goldman Sachs Asset Management cuma günü yayınladığı raporunda, ABD dolarının G10 para birimleri ve Çin ekonomik büyümesindeki yavaşlamaya karşı duyarlı Asya para birimleri karşısında güçleneceği öngörüsüne yer verilirken, bu para birimlerinin hangileri olduğuna yer verilmedi.
Analistler Polonya yerel tahvillerinde ise zayıf enflasyonun para politikası yetkililerine genişleme alanı açması sebebiyle "Ağırlığı artır" tavsiyesinde bulundu.