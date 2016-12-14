Goldman Sachs'tan 'Türk hisseleri' için risk uyarısı

Goldman Sachs, faizdeki hareketin Türk hisseleri için aşağı yönlü risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Goldman Sachs analistleri yayınladıkları notta, Türkiye hisse senedi piyasalarında son 10 yılda hisse senedi bazında kayda değer performans farklılıkları yaşandığını, bu durumun üstün performans gösteren hisse bulma konusunda bir fırsat sunduğunu ancak Türkiye tahvil getirilerindeki hareketlerin "aşağı yönlü risk" oluşturduğunu söyledi.

Goldman analistlerine göre; "2017 yılında Türkiye hisse senetleri arasında farklılık yaratacak başlıca unsurlar şunlar olacak; döviz dalgalanmalarına bağlı olarak maliyet ve borç enflasyonu, artan faizler nedeniyle kredilerde yavaşlama, tüketimde yavaşlama, mali destek nedeniyle bazı sektörlere özel destekleyici unsurlar, turizmde kademeli iyileşme."

Hisse önerileri

Bigpara'da yer alaGoldman Sachs analistleri BIM için tavsiyesini "nötr"den "al"a çekerken, Arçelik, Doğuş Oto, Anadolu Efes ve Pegasus için "sat" tavsiyesinde bulundu.

Goldman, Erdemir için tavsiyesini "nötr"den "al"a revize ederken, Coca-Cola İçecek ve Trakya Cam için tavsiyesini "al"dan "nötr"e çekti.

Goldman, "Focus List"ine BIM hisselerini eklerken, "al" tavsiyesini koruduğu Emlak Konut hisse senetlerini bu listeden çıkardı.