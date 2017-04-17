Anayasa değişikliği referandumundan %51,4 'Evet' oyu çıkmasıyla Türk Lirası önce hızlı değer kazandı, ardından kazancın bir kısmını geri verdi.

Dolar/TL'nin referanduma tepkisi

ABD Doları resmi olmayan referandum sonuçlarının açıklamasının ardından 3.63 seviyelerine indi ancak bu seviyede tutunamadı ve sabah saatlerinde tekrar 3.66 seviyelerine yükseldi.

Referandum sonuçlarının ardından Euro geriledi

Dolara benzer bir hareket izleyen Euro da referandum öncesinde 3.95 seviyelerine çıkarken sonuçların açıklanmasının ardından 3.90'ın altına geriledi.

Goldman Sachs'ın yıl sonu dolar kuru tahmini 4.00

Goldman Sachs Ekonomisti Clemens Grafe, Türk Lirası'nın referandum belirsizliğinin ardından kısa vadede güçlenmesini beklediklerini ancak diğer merkez bankalarının faizlerini artırdıkları bir ortamda Türkiye'de Merkez Bankası'nın da faizleri arttırması gerekeceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın bu baskıya cevap verme olasılığının düşük olduğu belirten Grafe, yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi 4.00.

Commerzbank ise referandumun ardından yayımladığı raporunda sonucunun piyasa tarafından olumlu karşıladığını ve kısa vadede Dolar/TL kurunun 3.60'ın altına inmesini beklediğini açıkladı.

Ancak raporda Türkiye'nin Orta Doğu politikasındaki belirsizlikler sebebi ile kurun bu seviyede uzun süre tutunmasının zor olduğu ve önümüzdeki aylarda tekrar 3.75 seviyesinin test edilmesinin beklendiği de belirtildi.