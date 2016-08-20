Goldman Sachs'ın Türkiye başkanlığına 31 yaşındaki Zeynep Yenel getirildi

Zeynep Yenel, 10 yıldır çeşitli bölümlerinde çalıştığı uluslararası yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın Türkiye Ülke Başkanı oldu. 31 yaşındaki Yenel’den önceki başkan Çağlayan Çetin ise Deutcsche Bank’a transfer oldu.

Hürriyet'in haberine göre, henüz 31 yaşında olan Yenel, 10 yıldır Goldman Sachs bünyesinde bankacılık yapıyor. Son olarak Goldman Sachs’in Avrupa’daki büyük özel sermaye yatırım fonları ile yaptığı finansman, alım-satım işlemlerini yürütüyordu.

Goldman Sachs Türkiye’nin önceki ülke başkanı Çağlayan Çetin ise bir diğer önemlifinans kurumu Deutcsche Bank’a transfer olmuştu. Eğitimini ABD’de Wharton School of Business’te ekonomi ve finans üzerine yapan Yenel’in yeni görevi şirkette de eşine az rastlanan bir atama olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Goldman Sachs, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 23 Ağustos Salı günü yapacağı toplantıda gecelik borç verme faizini 25 baz puan daha indirmesini bekliyor. Temmuzda enflasyonun yüzde 8.8’e yükseldiğine işaret Goldman Sachs, ancak bununMerkez Bankası’nı faiz indirimine devam etmekten alıkoymayacağını düşündüklerini vurguladı.

Merkez Bankası’nın yapacağı bu faiz indirimi ile birlikte gecelik borç verme faizinde yapılan indirim miktarının 200 baz puana ulaşacağına işaret eden Goldman Sachs, faiz indirimi konjonktürünün artık sonuna gelineceğini öngördüklerini de belirtti. Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın yüzde 7.5 olan haftalık repo faizi ile 150-200 puan genişliğinde simetrik bir koridor oluşturma hedefinin devam ettiğini düşünmeyi sürdürdüklerini vurgularken, Banka’nın koridoru daha simetrik yapmak amacıyla gecelik borçlanma faizini düşürmesi olasılığı bulunduğunu düşündüklerini de ifade etti.