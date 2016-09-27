Goldman & Sachs'a göre Moody's'in Türkiye kararı beklenenden önce geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmesini değerlendiren Goldman Sachs, Türkiye'nin notunu Temmuz ayında olası bir indirim için izlemeye alan Moodys'in notu indirmesinin beklenmedik bir olay olmadığını belirtti. Ancak Goldman Sachs, Moody's kararının zamanlasının beklenenden önce olduğunu vurguladı.

Borsagündem'de yer alan habere göre; Türkiye'nin döviz cinsinden tahvillerinin hali hazırda bir not düşüşünü fiyatlamış olduklarını ifade eden Goldman Sachs, bu nedenle piyasa reaksiyonun büyük olasılıkla pasif fonların zoraki satışlarına bağlı gelişeceğini belirtti. Goldman Sachs, "Temel olarak bakıldığında, not indirimin çok fazla bir etkisi olacağından kuşkuluyuz. Otoritelerin kamu kurumlarının gözden geçirilmesi gibi politika önceliklerini

hali hazırda kabul etmiş olduklarına inanıyoruz. Bu nedenle kredi notunda düşüşün hemen bir politika değişikliğine yol açmasını beklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte, çok sayıda bankaların toptan fonlamaya bağımlılıklarını azaltmayı amaçladıkları ve kredileri azalttıkları dikkate alındığında büyümenın yavaşladığını ve para politikasının büyümeyi daha az etkiler hale geldtiğini ifade eden Godman Sachs, bu durumunu büyümede istikrarın sağlanması için bütçesel ve yarı bütçesel politika üzerinde baskıyı artırdığını vurguladı.

Goldman Sachs, "Bütçe fonlamasının ihracattan çok iç talebi destekleme eğilimi dikkate alındığında, büyümeye bu tür desteğe yapısal politikalarla karşılık verilmedikçe dış dengesizliklerin artması riski ortaya çıkar" dedi.