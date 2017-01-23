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Ekonomi

Goldman Sachs'a göre, Merkez Bankası yarın ne kadar faiz artırımına gidecek?

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı, piyasaların odak noktasında yer alıyor

23 Ocak 2017 14:03

ABD'nin çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın gerçekleştirilecek olan Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, tüm faizlerde 25 baz puan artırıma gidilmesini bekliyor.

Bankaya göre piyasa tüm faizlerde 100 baz puanlık artırım fiyatlarken, Goldman'ın tahmini haftalık repo faizinin yüzde 8.25, gecelik borç verme faizinin yüze 8.75 ve geç likidite penceresinin -banka koridorun yeni üst bandı olarak gördüğünü belirtiyor- yüzde 10.25 olacağı yönünde.

Bankanın tahminine göre Merkez Bankası, bunun bir faiz artırımı sürecinin başlangıcı olduğunu ve faizlerin daha fazla yükselmek durumunda olacağını net bir şekilde ifade edecek.

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