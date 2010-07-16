Goldman Sachs'a büyük ceza

T24- Yatırım bankası Goldman Sachs, emlak sektöründeki yatırımcıları yanlış yönlendirdiği suçlamaları konusunda 550 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.



Kuruluş adalet bakanlığı yetkilileri ile anlaşarak bir süredir soruşturulan iddiaların mahkemeye gitmemesini sağlamış oluyor.



Belirlenen tutar, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SEC) tarihinde kestiği en büyük ceza olan üç yüz milyon doları da içeriyor.



Paranın geri kalanı ise Goldman Sachs'ın yanlış yönlendirmesiyle yatırımlarında para kaybeden tarafların kayıplarını tazmin için kullanılacak.



İngiltere'nin en büyük bankalarından olan Royal Bank of Scotland (RBS) 100 milyon dolarlık tazminat alacak.

Halihazırda yüzde 84'ü kamuya ait olan banka, Goldman Sachs ile yatırımları sonucu 840 milyon dolar kaybetmişti.

Alman Sanayi Bankası IKB'ye 150 milyon dolar ödenirken, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun kestiği 300 milyon dolarlık ceza, Hazine'ye girecek.

Bu anlaşmanın uygulamaya girmesi için federal mahkemeden de onay alması gerekiyor.

Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu, Goldman Sachs'ın pazarlama amaçlı belgelerinde "eksik bilgiler" olduğunu kabul ettiğini duyurdu.

Şirket de yayınladığı açıklamada bu adımın "şirket, hissedarlar ve müşteriler için doğru bir sonuç" olduğunu belirtti.



'Ucuz kurtuldu'





Rekor tutardaki cezaya rağmen Goldman hisselerinin yüzde 4,5 değer kazanması, yatırımcıların şirketin bu sorundan kolay ve iyi bir formülle sıyrıldığını düşünmesi ile açıklanıyor.

Yatırım şirketi Stifel, Nicolaus & Co'dan Kevin Caron "550 milyon ceza ödeyip hisselerinde 800 milyon dolarlık artış sağlıyorlar... ucuz kurtuldular" diyor.



Goldman bu ayın ilk üç ayında 3,5 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.



Sermaye Piyasası Kurulu, Nisan ayında müşterilerine bazı menkul kıymetler paketleri konusunda "hayati bilgileri aktarmadığı" gerekçesiyle Goldman Sachs hakkında soruşturma başlatmıştı.



Goldman Sachs 2007'de yatırımcılarına Paulson & Co hedge fon şirketinin yatırım paketini satarken, Paulson'un emlak ve konut kredisine dayanan bu paketin değer kaybedeceği öngörüsünde bulunarak pozisyon aldığını yatırımcılara söylemedi.



SEC, Abacus adı verilen paketin ABD emlak piyasasının çökmesi ile 1 milyar dolar zarar ettiğini belirledi.



Goldman Sachs yöneticileri Nisan ayında da ABD Senatosu'nun Özel Soruşturma Komisyonu'nda 11 saat ifade vermişti.



Senatörler bankayı, kendi yatırım ürünlerinden bazıları için satış pozisyonu alarak mali krize katkıda bulunmakla suçladı.



Golman Sachs'ın Yönetim Kurulu Başkanı Lloyd Blankfein ise suçlamaları reddederek ısrarla Goldman Sachs'ın yanlış birşey yapmadığını söylemişti.



Blankfein ayrıca, müşterilerinin güvenlerine layık olmadığını düşünmesi halinde, Goldman Sachs'ın ayakta kalamayacağını da belirmişti.