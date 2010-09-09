-GOLDMAN SACHS'A 27 MİLYON DOLAR CEZA LONDRA (A.A) - 09.09.2010 - İngiltere Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA), ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'a 27 milyon dolar ceza kesti. Cezanın, ABD'de bankaya açılan soruşturma konusunda İngiliz yetkililerin bilgilendirilmesinde eksiklik yapılması nedeniyle kesildiği bildirildi. ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC), karmaşık tutsat (mortgage) bağlantılı yatırımlar nedeniyle yatırımcıları yanlış bilgilendirme iddiasıyla soruşturma açtıktan sonra İngiltere'de de FSA, nisan ayında tahkikat başlatmıştı. Goldman Sachs, ABD'de konut piyasasındaki çöküşten kar etmek için strateji geliştirdiği ve müşterilerinin zararına milyarlarca dolar para kazandığı iddialarıyla SEC'in açtığı soruşturma sonucunda ceza olarak 550 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Ceza, SEC tarihinde bir Wall Street şirketine verilen en büyük ceza olarak kayda geçmişti. Amerikalı mali denetçilerin iddiasına göre, Goldman Sachs'ın, Paulson & Co adlı müşterisi, emlak kredisi portföyüne hangi değerli kağıtların paketlenip konacağı kararında rol aldı ve Goldman Sachs bu ''hayati bilgiyi'' gizledi. Söz konusu tahviller 2007 yılında yatırımcılara satılmıştı. SEC, ABD'de konut piyasasının çöküşü sırasında yatırımcıların 1 milyar dolardan fazla kaybettiğini iddia ediyor. SEC'in Goldman Sachs'a açtığı davada ismi geçen Fabrice Tourre, şirketin oluşturduğu ''Abacus'' adlı tutsat (mortgage) ürününde önemli sorumluluğu bulunmakla suçlanıyor. Tourre, 2008 yılı sonunda terfi ederek Goldman Sachs International'ın müdürü oldu ve bankanın Londra ofisine geldi.