Goldman Sachs ve Merrill Lynch'ten faiz artırımı uyarısı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri beklenenden daha sert yükselme ihtimalini değerlendiren ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, faiz oranlarının yüzde 4.25’e çıkması halinde hisse piyasalarında yüzde 20 ila 25’lik bir düşüş daha yaşanabileceği uyarısında bulundu. Merrill Lynch notunda da faizlerin yüzde 3'ün üzerine çıkması durumunda para kaybetme ihtimalinin arttığı kaydedildi.

Marketwatch’ta yer alan habere göre Goldman Sachs ekonomisti Daan Struyven tarafından yazılan bir notta, 10 yıllık ABD hazine tahvillerinin dört yılın zirvesine yaklaşmasıyla geçen haftalarda ciddi kayıplar yaşayan hisse piyasaları, Fed’in yıl sonu itibariyle bankanın beklentisi olan yüzde 3.25’in üzerinde gelirse kayıpların yüzde 25’i bulabileceği uyarısı yapıldı. Struyven’in notunda, “Yıl sonu itibariyle faizlerin yüzde 4.5 gibi bir seviyeye gelmesi varlık fiyatlarında yüzde 20 ila 25’lik bir düşüşe neden olur” öngörüsü yer aldı.

Fed'in bu yıl üç ya da dört kez faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlendikçe, piyasalarda güçlü düzeltmelere yönelik uyarıların sayısı da artıyor. 10 yıllık ABD tahvilleri getirisinin yüzde 3.0’ün üzerine çıkması genelde piyasalarda "tehlike sinyali" olarak algılanıyor.

BofA Merrill Lynch de uyardı: Faizde yüzde 3’ün üzeri tehlikeli

Bank of America Merrill Lynch’ten Savita Subramanian’ın yazdığı bir notta da S&P 500 endeksinin en iyi performansı 10 yıllık tavil getirileri yüzde 2’den 3’e yükselirken gerçekleştiğini vurgulayarak, “Tarihsel hisse getiri ortalamaları incelendiğinde faizler yüzde 6’yı geçene kadar hisse getirileri pozitif kalıyor ama yüzde 3’ün üzerinde para kaybetme ihtimali de artıyor” dedi. (DHA)