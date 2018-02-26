T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Goldman Sachs ve Merrill Lynch'ten faiz artırımı uyarısı

"Faiz oranlarının yüzde 4.25'e çıkması halinde hisse piyasalarında yüzde 20 ila 25'lik bir düşüş daha yaşanabilir"

26 Şubat 2018 20:43

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri beklenenden daha sert yükselme ihtimalini değerlendiren ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, faiz oranlarının yüzde 4.25’e çıkması halinde hisse piyasalarında yüzde 20 ila 25’lik bir düşüş daha yaşanabileceği uyarısında bulundu. Merrill Lynch notunda da faizlerin yüzde 3'ün üzerine çıkması durumunda para kaybetme ihtimalinin arttığı kaydedildi.

Marketwatch’ta yer alan habere göre Goldman Sachs ekonomisti Daan Struyven tarafından yazılan bir notta, 10 yıllık ABD hazine tahvillerinin dört yılın zirvesine yaklaşmasıyla geçen haftalarda ciddi kayıplar yaşayan hisse piyasaları, Fed’in yıl sonu itibariyle bankanın beklentisi olan yüzde 3.25’in üzerinde gelirse kayıpların yüzde 25’i bulabileceği uyarısı yapıldı. Struyven’in notunda, “Yıl sonu itibariyle faizlerin yüzde 4.5 gibi bir seviyeye gelmesi varlık fiyatlarında yüzde 20 ila 25’lik bir düşüşe neden olur” öngörüsü yer aldı.

Fed'in bu yıl üç ya da dört kez faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlendikçe, piyasalarda güçlü düzeltmelere yönelik uyarıların sayısı da artıyor. 10 yıllık ABD tahvilleri getirisinin yüzde 3.0’ün üzerine çıkması genelde piyasalarda "tehlike sinyali" olarak algılanıyor.

BofA Merrill Lynch de uyardı: Faizde yüzde 3’ün üzeri tehlikeli

Bank of America Merrill Lynch’ten Savita Subramanian’ın yazdığı bir notta da S&P 500 endeksinin en iyi performansı 10 yıllık tavil getirileri yüzde 2’den 3’e yükselirken gerçekleştiğini vurgulayarak, “Tarihsel hisse getiri ortalamaları incelendiğinde faizler yüzde 6’yı geçene kadar hisse getirileri pozitif kalıyor ama yüzde 3’ün üzerinde para kaybetme ihtimali de artıyor” dedi. (DHA)

ETİKETLER

abd merkez bankasıfaiz artırımıGoldman Sachsmerrill lynch

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24