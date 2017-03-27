Goldman Sachs: Türkiye'de büyüme rakamları pozitif çıkacak ancak düşük kalır

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de cuma günü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verisinin yeniden pozitif bölgede çıkmasını, ancak yıllık yüzde 1.1 artışla (genel beklenti: + yüzde 1.9) düşük kalmasını beklediğini açıkladı. GSYİH 3. çeyrekte yüzde 1.8 daralmıştı.

Ekonomi Goldman'ın tahmin ettiği oranda büyürse 2016 yılının tümü için büyüme yıllık yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleşecek. Genel beklenti 2016 yılının tümü için yüzde 2.2 çıkması yönünde.

Öte yandan BloombergHT'de yer alan habere göre, Goldman Sachs'ın 24 Mart tarihli raporunda, Türkiye ekonomisinin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde, ülkeyi geçici bir süre durma noktasına getiren başarısız darbe girişimi sonrası artan tansiyonun ardından sert bir şekilde daraldığını vurguladı. Banka, ayrıca, turizm sektöründeki şok ve artan emtia fiyatlarının da bu yavaşlamaya katkıda bulunduğunu kaydetti. Birkaç aylık veri serisinin ekonomik faaliyetin toparlanmakta olduğunu gösterdiğini kaydeden Goldman Sachs, sanayi üretimi ve ihracatın ekonominin tekrar sıçradığını gösterirken, perakende satışların daralmakta olduğunu belirtti.

Goldman, bu verilerin büyümenin asimetrik olacağı ve iç talep ılımlı kalırken, büyümenin net ihracat ile yönleneceği yolundaki görüşleri ile paralel çıktığını ifade etti.

Raporda, ardışık büyümenin, ekonominin daralmanın ardından toparlanması ile birlikte muhtemelen çok güçlü çıkacağı, ancak temel büyümeyi ölçmenin daha zor olduğu söylendi.

Goldman, ileriye dönük olarak, tahminlerinin genel tahminin altında kaldığını kaydetti. Goldman Sachs, 3. çeyrekteki daralma ve küresel finans koşullarındaki sıkılaşmanın ardından tahminlerini aşağı çektiklerini ve buna göre, 2017 için yıllık yüzde 1.7 (genel tahmin: + yüzde 2.2), ve 2018 için yüzde 2.9'luk (genel tahmin: + yüzde 3.1) büyüme tahmin ettiklerini belirtti.

Merkez Bankası'nın fonlama maliyetini Ekim 2016'dan beri halihazırda 350 baz puan artırdığına dikkat çeken Goldman, bankacılık sektörünün bu artışlardan şimdilik kendini büyük ölçüde korumuş göründüğünü, ancak bu dinamiğin sürdürülebilirliğinin sorgulamaya açık olduğunu ifade etti.

Goldman, küresel koşulların sıkılaşmaya devam edeceği ve Türkiye'de enflasyonun kısa vadede artacağını düşündüklerini söyledi ve bu gelişmeler dikkate alındığında, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu sürdürmek zorunda kalacağını düşündüklerini ve bu durumun büyüme için olumlu olmadığını ifade etti.