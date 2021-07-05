Goldman Sachs, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 15.5'ten yüzde 16'ya çıkardı

Goldman Sachs, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 16'ya çıkarırken Citigroup Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) bu sene faiz indirimi beklemediklerini belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Goldman Sachs, beklentilerden yüksek gelen Haziran enflasyon verisi sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,5'ten 16'ya çıkardı. Citigroup ise enflasyon verisinin ardından bu yıl daha fazla faiz indirimi beklemediklerini belirtti.

Müşterileriyle paylaştığı bir notta Goldman Sachs "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zam ve bugün yaşanan yukarı yönlü sürpriz sonrasında yıl sonu tahminimizi yüzde 16'ya çıkarıyoruz" diyen Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dördüncü çeyrekte faizleri çok az indirebilme imkanı olacağını vurguladı.

Citi ise enflasyon verisi sonrasında "Parasal gevşeme için koşullar giderek daha zor hale geliyor. Kasım ya da Aralık'ta makul bir faiz indirimi beklemiyoruz" dedi.