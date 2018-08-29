Goldman Sachs: Powell yanlış yorumlandı, 2019'da dört faiz artışı olabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – Goldman Sachs ekonomistleri, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in konuşmasını yanlış anlaşılarak \"güvercin\" yorumladığını ileri sürerek, bu yıl iki, 2019’da ise dört faiz artışı daha olabileceği uyarısı yaptılar.

ABD merkezli yatırım bankasının en kıdemli beş ekonomisti tarafından yazılan bir raporda Fed’in düşen işsizlik oranı ve sıkılaşan istihdam piyasasını faiz artışı için bir temel olarak kullanabileceği öngörüldü.

Raporun yazarlarından Goldman Sachs ekonomisti Daan Struyven bir notunda Fed içinde para politikalarında agresif kalması gerektiğine ilişkin bir kanı olduğunu söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Rapor şu anki görünüme yönelik çok dikkatli bir çalışmanın sonucu ve yazarları arasında en kıdemli Fed ekonomistleri de bulunuyor.

“Powell’in konuşmasını değişen bir ekonomide bile izlenecek dengeli yaklaşımının bir teyidi niteliğinde olduğunu düşünüyoruz.

“Powell konuşmasında hem istihdam piyasası verilerinin önemine dikkat çekti hem de politika faizinin ‘gelir ve istihdamda güçlü büyüme’ görüldüğü takdirde kademeli olarak artırılmasının uygun olacağını söyledi.

“Banka olarak tahminimiz bu yıl iki faiz artışı ve 2019 yılında dört faiz artışı gerçekleşmesi yönünde.”