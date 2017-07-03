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Ekonomi

Goldman Sachs: Merkez Bankası enflasyon tek basamağa inene dek faizleri değiştirmez

Sachs, ortalama enflasyonun temmuz ayında yıllık düzlemde yüzde 10 civarına ineceği beklentisi içerisinde

03 Temmuz 2017 21:33

Goldman Sachs'ın Pazartesi günkü açıklamasında, Türkiye'de ortalama enflasyonun haziranda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mayıs ayındaki yüzde 11.7'lik seviyesinden yüzde 10.9'a inerek sürpriz bir şekilde beklentilerden daha fazla gerilediğini belirtti. Ülkede çekirdek enflasyon ise, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.2'lik bir düşüş kaydederek yüzde 9.2 seviyesine indi. 

Goldman Sachs, tütüne konulan tüketim vergisinin yenilenmemesi ve gıda enflasyonunun baz etkilerinin hafiflemesiyle, ortalama enflasyonun temmuz ayında yıllık düzlemde yüzde 10 civarına ineceği beklentisi içerisinde. 

Banka, enflasyonun ağustos ayından başlayarak üçüncü çeyrekte yeniden yükselişe geçmesini öngörürken, haziran enflasyonunda yaşanan sürpriz gerilemenin bu yıl uygulanacak para politikasında herhangi bir değişim yaratmayacağı beklentisi içerisinde olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, enflasyon rakamları tek haneye inene dek, faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin ve marjinal faizlerin de 2018'in birinci çeyreğinden önce düşürülmeyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.    

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