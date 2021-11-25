Goldman Sachs Fed'den 2022 sonuna kadar 3 faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs stratejistleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesini ve 2022 sonuna kadar 3 faiz artırımı yapmasını bekliyorlar.

Foreks'in aktardığına göre Stratejistler bugün yayınladıkları yatırımcı notunda, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına ocak ayında hız vermesini, aylık 15 milyar dolar olarak açıklanmış bulunan varlık alımlarında azaltım miktarının ocak ayı ile birlikte 30 milyar dolara çıkartılmasını beklediklerini ortaya koydular.

Goldman Sachs, Fed'in varlık alımlarını mart ayı ortasında tamamen sona erdireceğini de öngördü.

Fed'in faiz oranlarını artırmak için ise Haziran ayına kadar bekleyeceğini savunan Goldman Sachs stratejistleri, 2022'nin geri kalan bölümünde Fed'den 3 faiz artırımı beklediklerini de vurguladılar.