Goldman Sachs davası piyasaları vurdu

T24 - ABD sermaye piyasası düzenleme organı SEC’in Goldman Sachs aleyhine açtığı dolandırıcılık davası, yurtdışı piyasalarda satışa yol açtı. Dolar, yen karşısında son üç haftanın en düşük seviyesini görürken, Çin'de Şangay borsası sert düştü.



Satışların Goldman Sachs davasının borsalar ve ABD faiz oranları üzerinde baskı oluşturmasını bekleyen hedge fonlar tarafından yapıldığı ifade ediliyor.



İşlemciler, Goldman Sachs'a açılan davadan sonra soruşturmayı diğer finans şirketlerine genişletebileceği endişesinin artmasıyla hisse senetlerinin değer kaybettiğini ve doların yen karşındaki düşüşünün de sürebileceğini belirtiyor.



Para piyasası işlemcilerine göre, bankacılık sektöründe bilançoların beklentilerin altında gelmesi ve Çin’in yuanda değer artışına yönelik adım atması durumunda dolar da kan kaybını sürdürebilir.





Dolar/Yen üç haftanın dibinde



Dolar, Pazartesi günü işlemlerinde yen karşısında 91.38 düzeyine gerileyerek, 25 Mart'ta beri en düşük seviyesini gördü. Japonya merkezli Sumitomo Trust & Banking Döviz Masası Şefi Osao Iizuka, dolar/yen paritesini bu hafta 91 seviyesini görmesinin olasılık dahilinde olduğunu belirtti.



SEC, yatırımcıları değer kaybedeceğini bildiği mortgage destekli menkul kıymet varlığı almak için cesaretlendirdiği gerekçesiyle Goldman Sachs aleyhine Cuma günü dava açmıştı.





Borsalarda sert düşüş



Haftanın son işlem gününde gelen bu haberin ardından ABD borsaları değer kaybetmişti. Dow Jones Sanayi Endeksi'nde yaşanan yüzde 1.1'lik düşüş, Pazartesi günü Asya borsalarında da değer kaybını birlikte getirdi. Japon Nikkei Endeksi yüzde 1.7 gerilerken Çin'de ise Şangay Borsası yüzde 4.8 geriledi. Ülkenin ikinci büyük menkul kıymetler borsasındaki düşüş ise yüzde 6.22 oldu.



Çin hükümetinin aşırı artan konut fiyatlarına karşı açıkladığı önlemlerin borsadaki çöküşü tetiklediği belirtiliyor. Devlet Konseyi, hafta sonunda yaptığı açıklamada, ikinci evini satın almak isteyenlerin ön ödemelerini yüzde 50'ye yükseltirken, üçüncü veya daha fazlasını satın almak isteyen alıcılara yönelik banka kredilerinin durdurulduğunu bildirmişti.





Belirsizliği artırır



Japonya merkezli aracılık şirketi Gaitame.com'un Baş Ekonomisti Daisaku Ueno konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Goldman Sachs haberiyle ortaya çıkması muhtemel kamuoyu tepkisi nedeniyle ABD yönetiminin de “bankacılık sektörü üzerindeki düzenlemeleri sıkılaştırma yoluna gidebileceği ve bunun da sektördeki belirsizliği artırabileceğini" söyledi.



Ueno, bu durumun en çok küresel bir çalkantı döneminde yatırımcıların en güvenli liman olarak gördüğü Japon yenine fayda sağlayacağını ifade etti.



Bununla birlikte Çin'in yuanın değer kazanması için yakın zamanda hamle yapacağıyla ilgili spekülasyonların da, yatırımcıları dolar satıp yen almak konusunda cesaretlendireceği belirtiliyor.









