Goldman Sachs CFO: Kripto para birimleri işlemleri birimi kurmayacağımız haberleri yalan

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Eylül (DHA) – ABD merkezli çokuluslu yatırım şirketi Goldman Sachs Finans Direktörü (CFO) Martin Chavez, şirketin kripto para birimleri işlemleri birimi açma planlarını askıya aldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

ABD’nin San Fransisco eyaletinde TechCrunch Disrupt konferansından konuşan Chavez, şirketin söz konusu proje üzerinde hala çalıştığını belirtti ve “Böyle bir söylemi kullanacağımı daha önce hiç düşünmemiştim; ama, bu konuda yazılan haberlerin hepsi yalan haber” dedi.

Business Insider’ın ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı ve geçen günlerde yayınlanan haberde, Goldman Sachs’in kripto para birimleri işlemleri birimi kurma planlarını bir süreliğine arka plana attığını iddia etmişti.

Chavez şirketin böyle bir karar almadığını, yalnızca çeşitli müşterilerin kripto para birimleri varlıklarını bünyesinde barındıracak gözetim ürünleri gibi projelere yoğunlaştığını söyledi. Chavez, bankanın bu dönemde Chicago merkezli CME ve CBOE borsalarında işlem gören kripto para birimleri vadeli işlemler sözleşmeleri gibi Bitcoin sermaye piyasaları üretim araçları üzerinde yoğunlaştığını vurguladı.