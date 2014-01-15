Goldman Sachs: Altın yüzde 15 daha düşecek

ABD'li banka Goldman Sachs'a göre 2014'e iyi başlayan altın yönünü eksiye çevirerek yılı yüzde 15'i aşan kayıpla tamamlayacak.

ABD'li banka Goldman Sachs'tan altının düşeceği yönünde bir öngörü geldi. Goldman'ın Emtia Araştırmaları Şefi Jeffrey Currie, spot altının yılsonunda şu anda bulunduğu 1250 dolar seviyesine göre yüzde 15'ten fazla değer kaybederek 1050 dolara gerileyeceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Currie, "altınla ilgili bu olumsuz görüşümüz tamamen ABD ekonomisinin toparlanmaya başlamış olmasıyla ilgili" dedi. Altının halen enflasyona karşı iyi bir korunma aracı olduğunu belirten Currie, buna karşın piyasada önümüzdeki birkaç yıl boyunca ciddi bir enflasyon baskısı olmayacağını söyledi.

ABD'de ekonomik toparlanmanın tamamlanmasının ardından enflasyonun tekrar yükselişe geçebileceğini ve altının yeniden değerli gelebileceğini de belirten Currie, yakın vadede böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğini ekledi.