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Ekonomi

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin büyüme beklentisini 1 puan düşürdü

26 Temmuz 2021 16:39

Finans devi Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 3. çeyrek büyüme beklentisini 1 puan indirdi yüzde 8,5'e çekti.

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 3. çeyrek büyüme beklentisini yüzde 9,5'ten yüzde 8,5'e çekti. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisinde toparlanmanın  hızlı devam etmesi için tüketici harcamalarının mallardan hizmetlere  yönelmesi gerektiği yorumu yapıldı.

Yılın ikinci yarısı için tüketici harcamaları beklentisini 1 puan  aşağı çeken kurum, yılı son çeyreğinde yüzde 5 büyüme öngörürken 2021 yılının tamamında ise yüzde 6,6 büyüme beklentisi ortaya koydu.

Goldman, gelecek yılın ikinci yarısında ise büyüme trendinin yüzde 1,5-2  seviyelerine inebileceği yorumu yaptı.

ABD ekonomisiGoldman Sachs
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