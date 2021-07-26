Goldman Sachs, ABD ekonomisinin büyüme beklentisini 1 puan düşürdü

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 3. çeyrek büyüme beklentisini yüzde 9,5'ten yüzde 8,5'e çekti. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisinde toparlanmanın hızlı devam etmesi için tüketici harcamalarının mallardan hizmetlere yönelmesi gerektiği yorumu yapıldı.

Yılın ikinci yarısı için tüketici harcamaları beklentisini 1 puan aşağı çeken kurum, yılı son çeyreğinde yüzde 5 büyüme öngörürken 2021 yılının tamamında ise yüzde 6,6 büyüme beklentisi ortaya koydu.

Goldman, gelecek yılın ikinci yarısında ise büyüme trendinin yüzde 1,5-2 seviyelerine inebileceği yorumu yaptı.