Goldman Sachs: 475 baz puanlık artırım yeterli değil, politika faizi yüzde 17’ye çıkmalı

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15’e çıkarmasıyla ilgili yayınladığı notta, artırımların süreceği öngörüsünde bulundu.

Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 12.5’e yükseldiğine dikkat çeken Sachs, 2021’nin birinci çeyreğinde ise fiyat artışlarının hızlanarak yüzde 14.1’e ulaşmasının beklendiğini ifade etti. İki-üç puanlık reel faiz vermek için politika faizinin daha da artırılması gerektiğini kaydeden Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın artırımları sürdüreceğini öngördü. Sachs’ın yayınladığı bilgi notunda, Merkez Bankası’nın politika faizini önümüzdeki dönemdeyüzde 17’ye yükselteceği tahmini yer aldı.

Yatırım bankasına göre Türkiye’de yerleşik vatandaşların döviz birikimlerine TL’ye çevirmesi ve ihracattaki gerileme nedeniyle genişleyen ödemeler dengesi açığını kontrol altına almak için de faiz artırımlarının sürmesi gerekiyor.

Ekonomi Servisi