Goldman: Petrol 149 dolara çıkar

ABD’de etkili olan Gustav kasırgasının etkisiyle son günlerde hafif yükselen petrol fiyatları 110 doların altında seyrediyor. ABD ham petrolü, 109.20 dolara inerken, Brent türü Kuzey Denizi ham petrolünün varil fiyatı da, 108 dolara geriledi.



Petrolün son iki ayda 147 dolardan 110 dolar düzeyine düşmesine karşın tahminler fiyatların yukarı yönlü olduğunu ortaya koyuyor.



Goldman Sachs, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşe rağmen petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 149 dolara yükseleceğini öngördü.



Goldman petrolün 149 dolara çıkacağı tahminine gerekçe olarak Çin’den gelen talebin artacağı beklentisini gösterdi. Goldman Sachs, daha önce de önümüzdeki yıl için 200 dolar tahminini yapmıştı.



OPEC ne yapacak



Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) resmi toplantıları 9 Eylül’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak. OPEC yetkililerine göre, normalde gün boyunca devam eden resmi görüşmeler Ramazan ayı dolayısıyla 9 Eylül Salı günü akşam saatlerinde başlayacak.



Toplantıda OPEC’in ne yapacağı merakla bekleniyor. Ünlü petrol yatırımcısı T. Boone Pickens, OPEC’in toplantıda üretimini kısacağını öngördü. Ancak OPEC’in üretimde değişikliğe gitmeyeceği de belirtiliyor.

