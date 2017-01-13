Goldman: Meksika pesosunu Türk lirasına tercih ediyoruz

Goldman Sachs analistleri Türk lirası ve Meksika pesosunun en düşük değerli para birimleri arasında olduğunu söylerken, Türk lirasına göre Meksika pesosunu tercih ettiklerini belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Türkiye 2017 yılında yaklaşık yüzde 7.5 düşüşle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performans gösteren para olurken, TL'yi yaklaşık yüzde 4.5 düşüşle Meksika pesosu takip ediyor.

En kötü performansa sahip para birimi 'TL'

2016 yılını Amerikan Doları'na karşı yüzde 17 değer kaybıyla kapatan Türk Lirası, 2017'de şu ana kadar en kötü performansa sahip para birimi oldu.

Yeni yılın başından beri Amerikan Doları'na karşı yüzde 10'un üzerinde değer kaybeden Türk Lirası'nı Meksika Peso'su takip ediyor. Ancak Meksika Pesosu'nun değer kaybı bile bu oranın yarısına, yüzde 4,91'e denk geliyor.

Kasım 2016'da Donald Trump'ın ABD'nin 45. Başkanı seçilmesinin yarattığı siyasi belirsizlik, gelişen para birimlerinde dolara karşı değer kaybının yaşanmasına yol açmıştı.

Bu yüzden JP Morgan'ın gelişmekte olan ülkeler para endeksinin Kasım ayından sonra düşüş yaşadığı görülüyor.

Ancak bu endeks 2017 başından beri yatay bir seyir izlerken Türk Lirası'ndaki değer kaybı, kurdaki hareketin sadece küresel ekonomik sebeplerle açıklanamayacağını gösteriyor.