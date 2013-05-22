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Ekonomi

Goldman Çin hisselerinden çekiliyor

Goldman, Çin'in en büyük bankası olan Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nda kalan hisselerini satıyor

22 Mayıs 2013 12:22

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ICBC’de kalan hisselerini de satışa çıkardığını açıkladı. Çin’in en büyük bankasındaki Goldman hisselerinin değeri 1,1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

ICBC ortaklığı bu güne kadar Goldman için büyük bir kazanç kaynağı olmuştu ancak Çin bankacılık sisteminde azalan kar payı ve kötü kredi oranları yatırımcıların başka piyasalara yönelmesine sebep oluyor. Şu anki satışın başarılı olması durumunda Goldman’ın daha öncekilerle birlikte satıştan toplam 9,7 milyar dolar kazanç sağlaması bekleniyor. trtturkhaberdar.com'un The Wall Street Journal'e dayandırdığı haberine göre, şirketin geçen yıl Asya’da açıkladığı net zararın da bu yolla kapatılması planlanıyor.

Batılı şirketlerin çekilmesi yavaşlıktan şikayetçi olan Çin bankacılık sistemi için ilk değil. Daha önce de geçen yıl İsviçreli UBS ve İskoç RBS yatırım bankaları devlet kuruluşu Bank of China’daki hisselerinin tümünü satarak piyasadan çekilmişlerdi.

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