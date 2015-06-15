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Spor

Golden State’ten altın vuruş

Amerikan Basketbol Ligi Finali'nin 5. Maçında ev sahibi Golden State, Cleveland’ı 104-91 yenerek, şampiyonluk yolunda avantaj sağladı

15 Haziran 2015 15:08

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Finalleri 5 maçında Cleveland'ı ağırlayan Golden State, rakibini mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. 2-2'lik eşitlikle devam eden serinin 5. maçı Golden State Warriors'un ev sahipliğinde oynandı.

Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 40 sayı 14 riband ve 11 asistlik performansıyla triple-double yapmasına karşın takımının Warriors karşısında 104-91 mağlup olmasını engelleyemedi. Stephen Curry, 7 üçlük ve toplam 37 sayıyla Golden State'nin yıldızı oldu.

Serinin 6. maçı 18 Haziran'ı, 19 Haziran'a başlayan gece Türkiye saatiyle 03.00'te oynanacak.

 

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