Golden State’ten altın vuruş

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Finalleri 5 maçında Cleveland'ı ağırlayan Golden State, rakibini mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. 2-2'lik eşitlikle devam eden serinin 5. maçı Golden State Warriors'un ev sahipliğinde oynandı.

Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 40 sayı 14 riband ve 11 asistlik performansıyla triple-double yapmasına karşın takımının Warriors karşısında 104-91 mağlup olmasını engelleyemedi. Stephen Curry, 7 üçlük ve toplam 37 sayıyla Golden State'nin yıldızı oldu.

Serinin 6. maçı 18 Haziran'ı, 19 Haziran'a başlayan gece Türkiye saatiyle 03.00'te oynanacak.