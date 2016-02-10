Golden State Warriors'tan bir ilk daha

Houston Rockets'ı 123-110 yenen Golden State Warriors, sezondaki 47. maçını kazanarak, "ilk 51 karşılaşmadaki en iyi başlangıcı" yaptı.

1995-96 sezonunda 72 maç kazanan Chicago Bulls'a ait "normal sezonda en fazla galibiyet alan NBA takımı" rekorunu kırmaya çalışan Golden State Warriors, ağırladığı Houston Rockets'ı 123-110 mağlup ederek üst üste 10. maçını kazandı.

Geçen yıldan bu yana sürdürdüğü seyircisi önündeki yenilmezlik serisini 42'ye yükselten Warriors ayrıca 1966-67 sezonu Philadelphia 76ers takımı ve 1995-96 sezonu Chicago Bulls'una ait "ilk 51 karşılaşmadaki en iyi başlangıç" rekorunu 46'dan 47 galibiyete çıkardı.

Warriors'ın All-Star oyun kurucusu Stephen Curry 35 sayı, 9 asist ve 5 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Harrison Barnes 19 sayı, 7 ribaunt ve Andrew Bogut 13 sayı, 11 ribaunt, 6 blok, 3 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı. Rockets'ta James Harden 37 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Dwight Howard 16 sayı, 15 ribaunt ve Trevor Ariza 19 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Jazz'dan peş peşe 7. galibiyet

Utah Jazz, normal süresi 110-110 biten Dallas Mavericks karşılaşmasını, Gordon Hayward'ın son saniyede attığı basketle, uzatma sonunda 121-119 kazandı.

Galibiyet serisini 7 maça çıkaran misafir ekip Jazz'da Rodney Hood 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Hayward 20 sayı, 5 ribaunt ve Derrick Favors 16 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadı. Mavericks cephesinde Chandler Parsons'ın 24 sayı, Deron Willams'ın 23 sayı, 5 asist ve Dirk Nowitzki'nin 17 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Spurs hız kesmiyor

Warriors'tan sonra ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs, Miami Heat deplasmanından 119-101 galip ayrıldı.

Art arda 5. maçını kazanan Spurs'ü galibiyete, 28 sayı kaydeden LaMarcus Aldridge, 23 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalma üreten Kawhi Leonard ve 15 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Daniel Green taşıdı. Heat'te Dwyane Wade'in 20 sayı, 5 asist ve Chris Bosh'un 18 sayı, 5 ribauntluk gayreti mağlubiyeti önleyemedi.

Toplu sonuçlar

Miami Heat-San Antonio Spurs: 101-119

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 112-111

New York Knicks-Washington Wizards: 108-111

Dallas Maverick-Utah Jazz: 119-121 (uzatmada)

Golden State Warriors-Houston Rockets: 123-110 (AA)