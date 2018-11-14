Golden State Warriors'ta Draymond Green krizi

Son birkaç sezondur Amerikan Basketbol Ligi'ni (NBA) tekeline alan Golden State Warriors'ta Draymond Green ve Kevin Durant arasında çıkan bir tartışma sonucu kriz yaşanıyor.

İki gece önce kaybedilen Los Angeles Clippers maçının normal süresinin sonunda aldığı savunma ribauntu sonrası topu Durant’e teslim etmek yerine rakip savunmanın arasına girip topu kaybeden Draymond, önce Durant'le parkede tartıştı, ardından ikili arasındaki gerginlik soyunma odasında da devam etti.

Draymond konuyu Durant’in 2019’da serbest kalmasına getirip topu kaybetmesine sebep olan saha içi kararını savundu. Ancak takımdaki diğer oyuncular da Draymond’ı maç sonunda aldığı hatalı kararlar nedeniyle eleştirdi, Green ise hata yaptığını kabul etmemekte diretti.

İki gece önce kaybedilen Los Angeles Clippers maçının normal süresinin sonunda aldığı savunma ribauntu sonrası topu Durant’e teslim etmek yerine rakip savunmanın arasına girip topu kaybeden Draymond, önce Durant'le parkede tartıştı, ardından ikili arasındaki gerginlik soyunma odasında da devam etti.

Draymond konuyu Durant’in 2019’da serbest kalmasına getirip topu kaybetmesine sebep olan saha içi kararını savundu. Ancak takımdaki diğer oyuncular da Draymond’ı maç sonunda aldığı hatalı kararlar nedeniyle eleştirdi, Green ise hata yaptığını kabul etmemekte diretti.

Batı Konferansı lideri Warriors, evinde Hawks'ı Kevin Durant ve Klay Thompson ikilisinin 53 sayılık katkısıyla 110-103 mağlup ederek 15. maçında 12. galibiyetini aldı.