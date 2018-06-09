Golden State Warriors yine şampiyon

İSTANBUL,(DHA)

NBA finallerinde Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers\'ı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

2017 NBA finalini 4-1 ile kazanan Golden State bu sezon gösterdiği performans ile finalde Cleveland\'ı son maçta 108-85 yenerek, 4-0\'lık seriyle namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

CLEVELAND, BİR KEZ KAZANABİLDİ

Cleveland ve Golden State arasında son 4 yılda gerçekleşen NBA finallerinde Cleveland sadece 2016 yılında toplamda 4-3\'lük seri ile şampiyonluk yaşarken 2015, 2017 ve 2018 sezonlarında Golden State şampiyon olmuştu.

Bu sezon gösterdiği başarılı performans ile takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Kevin Durant aynı zamanda 2018 yılının en değerli oyuncusu seçildi. 2017 yılında Golden State\'ten Russell Westbrook, 2016 ve 2015 yıllarında ise Stephen Curry NBA\'in en değerli oyuncusu seçilmişti.

