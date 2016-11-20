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Spor

Golden State Warriors seriye bağladı

33 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynayan Kevin Durant, Warriors'u galibiyeti taşıyan isim oldu

20 Kasım 2016 18:18

Golden State Warriors, Milwaukee Bucks deplasmanından 124-121 galip ayrıldı ve üst üste 7'nci, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti.

Warriors'ı galibiyete 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Kevin Durant, 29 sayı atan Klay Thompson ve 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Stephen Curry taşıdı.

Arka arkaya 3. yenilgisini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 6 asist ve Jabari Parker'ın 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı sonucu değiştirmedi.

 

Ersan İlyasova'nın yüzü güldü

 

NBA'deki milli basketbolculardan Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Phoenix Suns'ı 120-105 yendiği mücadelede, 11 sayı kaydetti.

76ers'ın 22 yaşındaki pivotu Joel Embiid, 20 dakika süre aldığı karşılaşmayı 26 sayı ve 7 ribauntla tamamladı.

New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık ise takımının, Charlotte Hornets'i uzatma sonunda 121-116 mağlup ettiği maçta, skor üretemedi ancak 5 ribaunt aldı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

 

Günün toplu sonuçları

 

Houston Rockets-Utah Jazz: 111-102

Detroit Pistons-Boston Celtics: 92-94

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 121-116 (uzatmada)

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 95-87

Washington Wizards-Miami Heat: 111-114

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 120-105

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 93-71

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 121-124

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 102-95

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