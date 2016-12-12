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Spor

Golden State Warriors kendine geldi

Warriors‘da Klay Thompson 30 sayı 6 ribauntluk performansla oynadı

12 Aralık 2016 12:17

Golden State Warriors bir maç aradan sonra Minnesota Timberwolves deplasmanında 116-108’lik skorla kazandı.

Grizzlies karşısında şok bir yenilgi alan Warriors, Minnesota deplasmanında moral buldu. Wolves ise taraftarı önünde üst üste 4. maçı mağlubiyetini aldı.

Warriors‘da Klay Thompson 30 sayı-6 ribauntla oynarken, Stephen Curry 22 sayı-9 asist-4 ribaunt, Kevin Durant 22 sayı-8 ribaunt-5 asist, Draymond Green 18 sayı-5 ribaunt-4 asist ve benchten gelen Shaun Livingston 9 sayı-4 ribaunt yaptı.

Wolves‘da Karl-Anthony Towns 25 sayı-18 ribaunt-2 asistle oynarken, Zach LaVine 25 sayı-4 asist-3 ribaunt, Gorgui Dieng 11 sayı-6 ribaunt, Andrew Wiggins 25 sayı-5 ribaunt ve Ricky Rubio 8 sayı-6 asist-5 ribaunt yaptı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Detroit Pistons 79 - Philadelphia 76ers 97

Minnesota Timberwolves 108 - Golden State Warriors 116

Oklahoma City Thunder 99 - Boston Celtics 96

Phoenix Suns 119 - New Orleans Pelicans 120

LA Lakers 112 - New York Knicks 118.

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