Golden State Warriors adım adım şampiyonluğa!

NBA Final serisi 3. maçında Golden State Warriors, konuk olduğu Cleveland Cavaliers deplasmanından 118-113'lük skorla galip gelerek seriyi 3-0'a getirdi.

Golden State Warriors, maçın ilk yarısında 12 üçlük isabeti bularak rekor kırarken, ev sahibi ekipte LeBron James 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asist ile oynarken, Kyrie Irving 38 sayı buldu ancak yeterli olmadı.

NBA Final serisinde kalitesini bir kez daha belli eden Kevin Durant 31 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Klay Thompson 30 sayı 6 ribaunt, Stephen Curry 26 sayı 13 ribaunt 6 asistlik performanslarıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Ev sahibinin süper starı LeBron James, bu maçtaki istatistikleriyle NBA finalleri tarihinin en skorer 4. oyuncusu, en çok asist yapan 3. oyuncusu ve en çok basket atan 5. oyuncusu oldu.

Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasındaki 4. maç, cumayı cumartesiye bağlayan gece 4'te oynanacak.