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Spor

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers: 113-91

LeBron James'in 28 sayısına Kevin Durant 38 sayıyla cevap verdi

02 Haziran 2017 11:33

2017 NBA Finalleri ilk maçında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 113-91 yenerek seride 1-0 öne geçti. 

Kevin Durant'in 38 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle yıldızlaştığı maçta, Stephen Curry de 28 sayı, 10 asist ve 6 ribaundla öne çıktı. Cavaliers'ta ise LeBron James 28 sayı, 15 ribaunt ve 8 sayıyla oynarken, Kevin Love ise karşılaşmayı 15 sayı ve 21 ribaund ile tamamladı.

Golden State, bu galibiyetle oynadıkları son 29 maçta 28. galibiyetini aldı ve playofflar başladığından beri 13-0 ile hiç maç kaybetmeme serilerini sürdürdüler.

LeBron'dan iki rekor!

Karşılaşmayı 28 sayı ile tamamlayan LeBron James, maçın ilk dakikalarında bulduğu sayılarla playoff tarihinde 6 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu. Aynı zamanda bulduğu 2 üçlük isabetiyle, NBA playoff tarihinde Reggie Miller'ı geride bırakarak en çok bulunan üçlük isabetleri listesinde 2. sıraya yerleşti.

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