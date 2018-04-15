Golden State, Spurs'ü süpürdü!

Batı Konferansı'nı 2. sırada bitiren Golden State Warriors, konferans 7'ncisi San Antonio Spurs'ü sahasında 113-92 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.



Warriors'ta 24 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Kevin Durant ile 27 sayı kaydeden Klay Thompson galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibinde JaVale McGee 15, Draymond Green 12 ve Shaun Livingston 11 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler olarak dikkati çekti.



Spurs'te Rudy Gay'in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 130-103 (1-0)



Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 113-92 (1-0)

Toronto Raptors-Washington Wizards: 114-106 (1-0)



Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 95-97 (0-1)