Golden State ilk çeyrekte işi bitirdi

NBA'de Golden State Warriors, Toronto Raptors‘ı 121-111 mağlup etti.

Warriors, maça hızlı başladı ve ilk çeyreği 42-17 önde kapattı. İkinci çeyrekte Raptors biraz olsun toparlansa da, bu farkın çok fazla inmesine neden olmadı ve ilk devre 72-55’lik Warriors üstünlüğüle geçildi.

Son çeyreğe 17 sayı geride giren Raptors, bitime 3 dakika kala farkı 5’e kadar çekti ve maça yeniden heyecan geldi. Ancak Warriors olası bir sürprize izin vermeyerek maçı kazanmasını bildi.

Warriors‘da Kevin Durant 8-15 şut isabetiyle 22 sayı-17 ribaunt-7 asist-6 blok yaparken, Stephen Curry 28 sayı-7 asist-7 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı-6 ribaunt, Draymond Green 14 sayı-6 ribaunt-10 asist ve benchten gelen Andre Iguodala 11 sayı-3 ribauntla oynadı.

Raptors‘da DeMar DeRozan 29 sayı-6 asist-5 ribaunt yaparken, Kyle Lowry 27 sayı-11 asist-6 ribaunt, DeMarre Carroll 13 sayı-7 ribaunt ve benchten gelen Terrence Ross 24 sayı-7 ribaunt yaptı.

NBA'de günün sonuçları

Orlando Magic 101 - Charlotte Hornets 120

Washington Wizards 111 - Indiana Pacers 105

Atlanta Hawks 102 - New York Knicks 98

Detroit Pistons 94 - Milwaukee Bucks 119

Chicago Bulls 101 - Brooklyn Nets 99

New Orleans Pelicans 102 - LA Clippers 98

San Antonio Spurs 119 - Phoenix Suns 98

Denver Nuggets 105 - Minnesota Timberwolves 103

Portland Trail Blazers 102 - Sacramento Kings 89

Golden State Warriors 121 - Toronto Raptors 111.