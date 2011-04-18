-GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ'NDE MUCİZEVİ KURTULUŞ! SAN FRANCISCO (A.A) - 18.04.2011 - ABD'nin San Francisco kentindeki Golden Gate köprüsünden atlayan ya da düşen 16 yaşındaki genç kız mucizevi bir şekilde kurtuldu. İtfaiye ve Sahil Koruma yetkilileri, genç kızın sudan 65 metre yükseklikteki köprüden atladıktan ya da düştükten sonra 20 dakika suda kaldığını belirtti. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi. Köprüden her yıl 25 kişi atlayarak ölüyor. Mart ayında da 17 yaşındaki bir genç köprüden atladıktan sonra kurtulmuştu.