T24 LogoT24 Logo
Dünya

GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ'NDE MUCİZEVİ KURTULUŞ! SAN FRANCISCO (A.A)

18 Nisan 2011 17:39

-GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ'NDE MUCİZEVİ KURTULUŞ! SAN FRANCISCO (A.A) - 18.04.2011 - ABD'nin San Francisco kentindeki Golden Gate köprüsünden atlayan ya da düşen 16 yaşındaki genç kız mucizevi bir şekilde kurtuldu. İtfaiye ve Sahil Koruma yetkilileri, genç kızın sudan 65 metre yükseklikteki köprüden atladıktan ya da düştükten sonra 20 dakika suda kaldığını belirtti.  Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi. Köprüden her yıl 25 kişi atlayarak ölüyor. Mart ayında da 17 yaşındaki bir genç köprüden atladıktan sonra kurtulmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24