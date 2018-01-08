Göldeki kanalda mahsur kalan 45 karabatak 5 saatte kurtarıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Karamanlı ilçesi yakınlarında bulunan Karataş Gölü\'nün su çıkış kapağının bulunduğu kanalda mahsur kalan 45 karabatak, AFAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Karamanlı yakınlarında tarımsal sulama amaçlı da kullanılan Karataş Gölü\'nün su çıkış kapağının bulunduğu kanalda çok sayıda karabatak olduğunu gören avcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü\'ne haber verdi. Gelen doğa koruma ekipleri balık yakalamak için gölden kanala girdikleri ve çıkamadıkları belirlenen karabatakları kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen kuşları bulundukları yerden çıkaramayan doğa koruma ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü\'nden yardım istedi.

TEK TEK YAKALANDI

Aralarında dalgıçların da yer aldığı AFAD ekibi gölete gelerek doğa koruma ekipleriyle hayvanları çıkarabilmek için harekete geçti. Zeminden yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan suya giren 2 dalgıç karabatakları yönlendirerek, yukarıdaki ekiplerin uzattığı çember ağa girmelerini sağladı. Teker teker bu yöntemle yakalanan karabataklar yukarı çekilerek kurtarıldı. Saat 14.00’te başlayan çalışma saat 19.00’a kadar sürdü. 45 karabatak mahsur kaldıkları kanaldan kurtarıldıktan sonra tekrar göle bırakıldı.

‘5 SAATLİK BİR ÇALIŞMAYLA KUŞLARI KURTARDIK’

AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, \"Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü\'nden sulama kanalında kuşların mahsur kaldığı bilgisini aldıktan sonra ekiplerimizle olay yerine geldik. İki dalgıç personelimizle suyun içerisine girerek 5 saatlik bir çalışmayla kuşları kurtardık ve göle geri bıraktık\" dedi.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK’

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlük olarak kuşların bir daha aynı tehlikeyi yaşamaması için gerekli önlemleri ivedilikle alacaklarını belirterek, “Kuşların kurtarılmasında emeği geçen personelimiz ve AFAD çalışanlarına teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

122 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsünde ve koruma altında bulunan Karataş Gölü\'nde sayıları 6 bini geçen 122 kuş türünün yaşadığı belirtildi.

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