-GÖLDE NAZİ ALTINLARINI ARAYACAKLAR BERLİN (A.A) - 02.08.2011 - Bir grup İngiliz iş adamının, Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınlarındaki Stolpsee adlı gölde eski Nazi altınlarını arayacağı bildirildi. Alman Bild gazetesi, İngiliz iş adamlarının, Koblenz kentindeki arşivlerde bulunan eski SS belgelerinden yola çıkarak, Adolf Hitler'in sağ kolu Hermann Göring'in Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında topladığı altınları Stolpsee'ye gömdürdüğüne inandığını ve altınları aramakta bir denizaltı da kullanmak istediğini yazdı. Eckard Litz adlı görgü tanığının söylediklerine de yer verilen haberde, bu kişinin, "Toplama kampından 20 ila 30 esirin, ağır sandıkları şişme botlara taşımak zorunda bırakıldığını gördüm. Bu botlar 6 kez gölün ortasına kadar gitti ve sandıklar burada göle atıldı. Karaya döndükten sonra esirler yan yana sıralandı. Son gördüğüm, bu kişilerin makinalı tüfeklerle ateş edilerek öldürüldüğü oldu" dediği belirtildi. Haberde, eski Doğu Alman (DDR) rejiminin de gölde arama yaptırdığı ancak bir şey bulamadığı kaydedildi. Bölgede 30 yıldan fazla süredir yaşayan rahip Erich Köhler, gazeteye açıklamasında, asıl zorluğun, gölün dibinin savaş sonrasında enkaz ve çamurla örtülmesi olduğunu ifade ederek, bunun aramaları çok zorlaştırdığını söyledi. Gazetenin haberinde ayrıca, Göring'in eski av kulübesinin gölün yakınlarında bulunduğu bildirildi.