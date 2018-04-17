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 GÖLDE BULUNAN KIZ ÇOCUĞUNA AİT CESETTE ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

- Çocuğun 2 veya 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi

17 Nisan 2018 19:51

- Çocuğun 2 veya 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

- Çocuk cesedi üzerinde bazı morluklar bulunduğu belirlendi.

- Küçük çocuğun yabancı uyruklu olabileceği de değerlendiriliyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Arnavutköy\'de Sazlıbosna baraj gölünde beze sarılı halde bulunan 5-6 yaşlarındaki kız çocuğuna ait cesette yapılan ilk inceleme sonucu
küçük kızın 2 yada 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. 
Sazlıbosna baraj gölünde geçtiğimiz pazar günü balıkçıların oltalarına takılan beze sarılı çocuk cesedi ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılan ceset üzerinde yapılan ön incelemeye göre kız çocuğunun 2 veya 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.  Cesette bazı morluklar bulunduğu da belirlendi. Çocuğun neden hayatını kaybettiğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu\'nda incelemenin sürdüğü belirtildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada polis kayıp müracaatlarını inceleyerek çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Çocuğun yabancı uyruklu olabileceği de değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olayla ilgili pazar günü çekilen görüntüler
 

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