T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gölde boğulan 2 çocuk toprağa verildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete girerek boğulan 2 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

23 Ağustos 2018 23:05

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete girerek boğulan 2 çocuk son yolculuklarına uğurlandı.
Dün meydana gelen olayda Eren Deniz (16) ve Hüseyin Bulut (12), serinlemek için girdikleri yapay gölette iddiaya göre zemindeki balçığa saplanarak gözden kaybolmuştu. Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması başlatarak 2 çocuğun da cesetlerine ulaşmıştı.
Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsileri ardından ortaokul öğrencisi Hüseyin Bulut ve lise öğrencisi Eren Deniz bugün Kabakdere Mahallesi Camii\'nde kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine çocukların aileleri, akrabaları, köylüler ve okul arkadaşları katıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devrim DERİNBALIKESİR DHA BALIKESİRKaresiKabakdereKalaycılarDünDenizBulutOlayıBalıkesir Büyükşehir BelediyesiDaire Başkanlığı Sualtı Arama KurtarmaBursa Adli Tıp KurumuHüseyin BulutEren DenizKabakdere Mahallesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24