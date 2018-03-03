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Gölde 2 metre 10 santimlik yayın balığı yakaladılar

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde göle ağ atan balıkçılar 2

03 Mart 2018 18:27

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde göle ağ atan balıkçılar 2.10 metre boyunda 110 kiloluk yayın balığı yakaladı. Yayın balığı, kilosu 30 liradan bir restorana satıldı.
İznik Gölü’ne dün gece ağ atan balıkçılar, sürprizle karşılaştı. Balıkçılar, topladıkları ağlara dev bir yayın balığının takıldığını gördü. 110 kilo ağırlığında, 2 metre 10 santimetre boyundaki yayın balığı, güçlükle kayığa alındı.
Balıkçılar, av sezonu başladığından beri yakalanan en büyük yayın balığı olduğunu söyledi. Dev yayın balığı, 3 bin 300 liraya bir balıkçı restoranına satıldı.

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