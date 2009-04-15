Gold Antalya 2009 fuarı açıldı

Gold Antalya 2009 Takı, Gümüş, Mücevher ve Saat Fuarı Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi;nde düzenlenen törenle açıldı.



Sereks Fuarcılık tarafından düzenlenen Gold Antalya 2009 Takı, Gümüş, Mücevher ve Saat Fuarı'nın açılışında konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Orhan Tolunay, 500 binden fazla yatak kapasitesi ile 10 milyon turiste hizmet eden turistin daha fazla alış veriş yapmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.



Tolunay, "Bu fuarlar turistlerin daha fazla alış veriş yapmalarına olanak sağlıyor. Bu yıl 13'üncüsü açılan fuara 30 firma katılıyor. Gelecek yıllarda firma sayısı daha da artacak" dedi.



19 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda kuyumculuk sektörünün yaz sezonu koleksiyonları yer alıyor.

