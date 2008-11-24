Golcüler sustu!..

HAFTA ATILAN GOL SAYISI MAÇ BAŞINA GOL ORTALAMASI 1 23 2,55 2 18 2 3 23 2,55 4 22 2,44 5 27 3 6 31 3,4 7 26 2,88 8 34 3,77 9 26 2,88 10 30 3,33 11 15 1,66 12 12 1,33

Turkcell Süper Lig'de 12 golün kaydedildiği 12. hafta, sezonun geride kalan dönemi itibarıyla en az golün atıldığı hafta oldu.Ligin 12. haftasında 9 karşılaşmada atılan 12 golle maç başına 1,33 gol ortalamasına ulaşıldı. Denizlispor'un Bursaspor'u 4-3 yendiği karşılaşma dışında Beşiktaş, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gol atmayı başaran takımlar oldu. Diğer 13 takım gol atamadan haftayı tamamladı ve şu ana kadar sezonunu en düşük gol ortalamasına ulaşıldı.Ligde geçen hafta da 15 gol atılmış ve maç başına gol ortalaması 1,66 olmuştu. Turkcell Süper Lig'de oynanan 12 haftada atılan gol sayıları ve maç başına ortalamalar şöyle: