Golcüler coştu, gole doyuldu

Turkcell Süper Lig'de 34 golün kaydedildiği 8. hafta, sezonun geride kalan dönemi itibarıyla en fazla golün atıldığı hafta oldu. Ligin 8. haftasında 9 karşılaşmada atılan 34 golle maç başına 3,77 gol ortalamasına ulaşıldı.
Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında elde ettiği 5-2'lik galibiyet, Eskişehirspor'un Galatasaray'ı 4-2 yenmesi ve Ankaraspor'un Kocaelispor'u 4-0 mağlup etmesi ortalamanın yükselmesini etkileyen müsabakalar olarak dikkati çekti.
Turkcell Süper Lig'de oynanan 8 haftada atılan gol sayıları ve maç başına ortalamalar şöyle:
Hafta Atılan gol sayısı maç başına gol ortalaması
1 23 2,55
2 18 2,00
3 23 2,55
4 22 2,44
5 27 3,00
6 31 3,40
7 26 2,88
8 34 3,77