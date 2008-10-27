Golcüler coştu, gole doyuldu



Turkcell Süper Lig'de 34 golün kaydedildiği 8. hafta, sezonun geride kalan dönemi itibarıyla en fazla golün atıldığı hafta oldu. Ligin 8. haftasında 9 karşılaşmada atılan 34 golle maç başına 3,77 gol ortalamasına ulaşıldı.



Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında elde ettiği 5-2'lik galibiyet, Eskişehirspor'un Galatasaray'ı 4-2 yenmesi ve Ankaraspor'un Kocaelispor'u 4-0 mağlup etmesi ortalamanın yükselmesini etkileyen müsabakalar olarak dikkati çekti.



Turkcell Süper Lig'de oynanan 8 haftada atılan gol sayıları ve maç başına ortalamalar şöyle:



Hafta Atılan gol sayısı maç başına gol ortalaması

1 23 2,55

2 18 2,00

3 23 2,55

4 22 2,44

5 27 3,00

6 31 3,40

7 26 2,88

8 34 3,77







